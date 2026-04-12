Un espace pour apprendre, créer et s'épanouir

C'est un pari sur l'avenir. Samedi à Lomé, l'UNFPA et le PNUD ont inauguré l'Espace Orange Jeunes, un cadre inclusif entièrement dédié au développement personnel, à l'apprentissage et à l'épanouissement de la jeunesse.

Loin d'un simple centre de formation, cet espace se veut un véritable écosystème de croissance pour les jeunes. Il dispose de salles informatiques équipées, d'ateliers de développement web, et d'espaces d'apprentissage artisanal, avec une attention particulière portée aux filles vivant avec un handicap, auxquelles des ateliers spécifiquement aménagés sont réservés.

L'initiative s'inscrit dans un contexte démographique qui appelle des réponses concrètes et urgentes. Avec une jeunesse représentant 33 % de sa population, le Togo ne peut se permettre de laisser cette force vive sans formation, sans outils et sans perspectives. L'employabilité, l'innovation et l'entrepreneuriat constituent désormais des priorités nationales incontournables.

« Cette ouverture correspond aux ambitions du gouvernement de réhausser le niveau de compétences des jeunes afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi et de soutenir la dynamique de l'entrepreneuriat », a déclaré le ministre de la Culture et des Arts, Isaac Tsiakpé.