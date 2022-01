Davantage de moyens pour la contraception

La prévalence contraceptive est de 24%, a indiqué lundi Simtokina N'gani, responsable de la planification au ministère de la Santé.

Les femmes, notamment les plus jeunes, ont de plus en plus recours à la contraception.

Plusieurs traitements sont autorisées au Togo, parmi lesquels Dépo-Provera. Ce médicament contient un progestatif. Il est utilisé par voie injectable comme contraceptif de longue durée d'action, quand un autre mode de contraception n'est pas possible.

Autre option, Jadelle, une méthode de contraception de longue durée (5 ans au maximum) avec des implants à insérer sous la peau.

Pour les autorités, ces solutions permettent d’éviter les grossesses précoces ou non-désirées et les avortements clandestins.

Selon Simtokina N’gani, la demande en contraceptifs est très forte; 34% n’est pas satisfaite.

Le gouvernement, soutenu par l’USAID et l’UNFPA, compte débloquer le financement nécessaire pour rendre les médicaments disponibles au plus grand nombre.

La loi sur la santé de la reproduction autorise toute jeune fille à utiliser une méthode contraceptive à condition qu’elle soit prescrite par un médecin.