De l'utilité du gazoduc d'Afrique de l'Ouest

Les délestages se poursuivent au Togo. Pas d’amélioration en vue. La compagnie publique, la CEET, fait de son mieux pour servir les clients. Pas facile.

Un programme de rationnement a été mis en place et communiqué au public.

A l’origine des coupures, une pénurie de gaz naturel. Le pipeline qui doit acheminer le gaz depuis le Nigeria dans toute la région ne fournit pas les débits promis. Et la situation n’est pas nouvelle.

La situation affecte directement les particuliers, mais aussi les entreprises.

Celles qui en ont les moyens ont pu s’équiper en générateur.

Cette crise énergétique remet sur la table la pertinence du gazoduc d’Afrique de l’Ouest.

Le West African Gas Pipeline (WAGP) est un projet d'infrastructure énergétique majeur destiné à transporter du gaz naturel entre plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Le gaz naturel est une source d'énergie plus abordable et plus propre par rapport aux autres combustibles fossiles, ce qui aide à réduire les coûts énergétiques dans la région.