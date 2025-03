Début du Ramadan ce samedi

Le président de l'Union Musulmane du Togo (UMT), Inoussa Bouraïma, a annoncé que le jeûne du Ramadan débutera samedi 1er mars.

L'UMT exhorte la communauté musulmane à prier pour la paix et la stabilité au Togo. Le président de l'UMT a insisté sur l’importance d’adresser des invocations pour l’éradication du terrorisme et pour le renforcement de l’unité nationale.

"En cette période de dévotion, nous formulons nos vœux de santé et de piété à tous les musulmans du pays pour un jeûne accompli dans la sérénité et sous la bénédiction divine. Que la paix et la miséricorde d’Allah nous accompagnent tous et nous guident vers un monde plus juste et fraternel", a déclaré Inoussa Bouraïma.

Le mois de Ramadan s’achèvera avec l’Aïd el-Fitr, la grande fête marquant la fin du jeûne. Ce moment de réjouissance est synonyme de partage, de gratitude et de renouveau spirituel.

Avant cette célébration, chaque musulman est tenu de s’acquitter de la Zakat al-Fitr, une aumône obligatoire destinée aux plus démunis. Cette contribution permet de renforcer l’esprit de fraternité et de solidarité, des valeurs essentielles qui caractérisent le Ramadan.

Le Togo entre ainsi dans un mois de piété et d’engagement spirituel, un moment de recueillement collectif où la foi, le partage et la bienveillance sont mis à l’honneur.