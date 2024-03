Le Jeudi Saint est un jour particulier dans le calendrier liturgique chrétien, spécifiquement dans la tradition catholique et orthodoxe. Il marque le début du Triduum pascal, la période de trois jours précédant la célébration de Pâques, qui commémore la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.

Le Jeudi Saint commémore la Cène du Seigneur, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples avant sa crucifixion. Lors de ce repas, Jésus a institué l'Eucharistie (la Sainte Communion), en prenant du pain et du vin, les bénissant et les offrant à ses disciples en disant : "Prenez et mangez, ceci est mon corps... Ceci est mon sang". Cette institution de l'Eucharistie est célébrée lors de la messe du Jeudi Saint.

Lors du dernier repas, Jésus a également lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer l'importance du service et de l'humilité.

Ainsi, lors de la liturgie du Jeudi Saint, il est courant pour certains prêtres de laver les pieds des fidèles en signe de service et d'amour fraternel.

Lors de la Cène, Jésus a également institué le sacerdoce en confiant à ses disciples le pouvoir de célébrer l'Eucharistie et de pardonner les péchés au nom de Dieu. Ainsi, le Jeudi Saint est également une célébration du sacerdoce et de l'institution de l’Église.

Après la messe du Jeudi Saint, il est courant dans de nombreuses églises catholiques de tenir une veillée nocturne, souvent appelée "Veillée des sept douleurs de Marie", où les fidèles méditent sur les souffrances de la Vierge Marie pendant la Passion de son fils.

Un jour important dans la tradition chrétienne pour de nombreux fidèles togolais.