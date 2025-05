Une carte biométrique pour moderniser les services publics

L’Agence nationale d’identification biométrique (ANID) a tenu à clarifier mercredi les contours du recensement biométrique en cours dans la préfecture du Golfe.

L’opération, entamée le 12 mai, s’achèvera le 19 juin avant de s’étendre à Agoènyivé puis aux cinq autres régions du Togo, sur une période totale de huit mois.

Ouvert à tous — Togolais comme étrangers, adultes comme enfants — le recensement vise à fournir une pièce d’identité de base à des millions de personnes encore non enregistrées. Le directeur général de l’ANID, Silété Dévo, a précisé qu’il s’agit d’un justificatif d’identité et non de citoyenneté, et que la démarche est gratuite et vivement conseillée.

Chaque inscrit se verra attribuer un numéro d’identification unique (NIU), qui servira de référence pour l’accès aux services publics, notamment l’assurance maladie universelle et les aides sociales. Un QR code sur la carte permettra une authentification rapide lors de contrôles ou de déplacements.

À terme, des centres permanents d’enrôlement seront installés dans les communes pour les corrections ou mises à jour. Malgré quelques difficultés techniques, la mobilisation est jugée très satisfaisante par les autorités, qui voient dans ce projet un outil de modernisation et d’inclusion sociale.