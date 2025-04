Décès du pape François : Faure Gnassingbé exprime sa profonde émotion

Le président Faure Essozimna Gnassingbé, a exprimé lundi son immense émotion suite à l’annonce du décès du pape François. Dans un message empreint de recueillement, le chef de l’État a salué la mémoire d’un "artisan infatigable de paix, de justice et de fraternité".

"Son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant à la dignité humaine resteront gravés dans nos mémoires", a souligné le président togolais, en rendant hommage à un pontife qui a marqué son temps par ses prises de position en faveur des démunis, des migrants, de la paix et du dialogue interreligieux.

Faure Gnassingbé a adressé ses condoléances "attristées à l’Église catholique et à tous les fidèles touchés par cette perte", au nom du peuple togolais tout entier. Le Togo, pays de forte tradition chrétienne et de coexistence religieuse pacifique, salue ainsi le parcours d’un chef spirituel respecté bien au-delà du monde catholique.

Le pape François, 266ᵉ souverain pontife de l’Église catholique, s’est éteint après un pontificat profondément tourné vers l’humilité, la réforme et l’humanisme.

Son décès laisse un vide dans une communauté mondiale qu’il n’a eu de cesse de rassembler autour des valeurs d’amour, de justice sociale et de solidarité.