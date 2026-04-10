Rubriques

Tendances:
Société

Dépistages, bien-être et counseling

Le ministère de la Communication a choisi de célébrer la Journée internationale des droits de la femme de manière concrète et utile. 

Florence Yawa Kouigan © DR

Le ministère de la Communication a choisi de célébrer la Journée internationale des droits de la femme de manière concrète et utile. 

Les 9 et 10 avril 2026, la Cellule genre du ministère organise des Journées santé au profit de l'ensemble du personnel.

Le coup d'envoi officiel a été donné jeudi en présence de la ministre, Florence Yawa Kouigan, entourée des membres de son cabinet, des directeurs centraux, des partenaires et du personnel du ministère.

Au cœur de l'initiative : la santé physique et mentale. Au programme, des séances de dépistage des cancers gynéco-mammaires, un bilan glycémique et une consultation ophtalmologique, complétés par des communications animées par des professionnels de santé sur la santé mentale en milieu professionnel. Des activités de bien-être, des animations et un espace jeux viennent compléter ce dispositif pensé pour allier prévention et convivialité.

La cérémonie a également été l'occasion de mettre à l'honneur Odette Kpira Boyohewa, journaliste à Radio Lomé, lauréate du Prix George Atkins décerné par Radios Rurales Internationales, récompensant son professionnalisme et son engagement en faveur du monde rural togolais.

Les activités se poursuivent vendredi avec la suite des dépistages, des séances de counseling, des échanges sur le bien-être mental et des activités physiques incluant de la danse sportive.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un aéroport en forte expansion

Un aéroport en forte expansion

L’aérogare de Lomé soufflera ses dix bougies le 25 avril prochain. Un nouveau terminal construit par des entreprises chinoises.

Un diplôme, un stage, un avenir

Un diplôme, un stage, un avenir

Le Togo avance sur le front de l'emploi des jeunes. En deux ans, le programme AIDE (Appui à l'insertion des demandeurs d’emploi) a permis d'insérer 3 241 jeunes en entreprise : 1 281 en 2024, puis 1 960 en 2025.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.