Des bourses partielles pour faciliter l’accès aux métiers de l’industrie

Le Centre universitaire de formation aux métiers de l’industrie (CFMI) met en place un programme de bourses partielles destinées aux meilleurs étudiants du concours d’entrée, dont les inscriptions sont prolongées jusqu’au 15 septembre 2025.

Ces bourses concernent les filières BAC Pro et BTS. Grâce à ce mécanisme, les apprenants ne paieront qu’un tiers des frais d’études, le reste étant couvert par la bourse.

« Ces mesures visent à redynamiser le secteur industriel et à offrir des opportunités concrètes d’emplois à la jeunesse togolaise », a expliqué Jules Anani Gozo, directeur général du CFMI.

Créé dans le cadre de la coopération franco-togolaise, le CFMI célèbre cette année son 10ᵉ anniversaire. En une décennie, il a déjà formé 1 150 personnes avec un taux d’insertion supérieur à 70%, témoignant de son rôle clé dans le développement des compétences industrielles au Togo.

Outre le soutien de l’État, le CFMI bénéficie de l’accompagnement de plusieurs organisations professionnelles, dont l’Association pour la formation aux métiers de l’industrie (AFMI), le Conseil national du patronat (CNP), l’Association des grandes entreprises du Togo (AGET), l’Association des entreprises de la zone franche (ASOZOF) ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT).

Le CFMI confirme sa vocation : former des techniciens compétents, immédiatement opérationnels et capables de répondre aux besoins d’une économie nationale en pleine transformation.