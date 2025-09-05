250 km de nouvelles lignes électriques pour répondre à la demande croissante

Le gouvernement a présenté cette semaine un bilan des grands travaux réalisés pour désengorger le réseau électrique et garantir la continuité de l’alimentation dans les grandes agglomérations.

Selon le ministère des Mines et des Ressources énergétiques, l’effort s’est principalement concentré sur la construction de lignes de transport et de distribution haute tension, indispensables pour accompagner la croissance de la demande en électricité.

Parmi les réalisations majeures figure la construction de 250 km de ligne de transport de 161 kV reliant Davié, Notsé, Kpalimé et Atakpamé. Cette infrastructure permettra de désengorger les lignes actuelles, devenues insuffisantes face à la pression croissante des centres urbains et des zones agro-industrielles.

Le projet inclut également la mise en place de postes sources à Notsé (161/33 kV) et à Kpalimé (161/20 kV), ainsi que l’extension de ceux d’Atakpamé et de Davié. Ces installations visent à renforcer la distribution locale et à améliorer la fiabilité du service électrique.

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont a engagé la relocalisation sur le territoire de la ligne 161 kV Momé Hagou–Adjarala, actuellement partiellement hébergée au Bénin. Cette opération permettra de sécuriser un axe stratégique pour l’acheminement de l’électricité vers le nord du pays, tout en consolidant la souveraineté énergétique nationale.

Pour les autorités, ces investissements représentent une réponse structurante à la saturation qui constitue aujourd’hui « un obstacle majeur à l’alimentation continue en électricité dans plusieurs villes du pays ».

Ils s’inscrivent dans la dynamique visant l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2030, objectif que le Togo entend atteindre grâce à une combinaison d’infrastructures modernes, d’investissements massifs et de réformes structurelles dans le secteur énergétique.