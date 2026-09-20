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Des créations qui jouent à cache-cache avec le regard

Dans un atelier discret d'Agoè-Legbassito, en banlieue nord de Lomé, ce que l'on jette habituellement comme un déchet encombrant devient, entre les mains de Jérôme Tchakpala un objet du quotidien.

Une seconde vie pour les pneus usagés © republicoftogo.com

Dans un atelier discret d'Agoè-Legbassito, en banlieue nord de Lomé, ce que l'on jette habituellement comme un déchet encombrant devient, entre les mains de Jérôme Tchakpala un objet du quotidien.

Depuis 2011, le fondateur de Coop-Recycle récupère des pneus usagés auprès de garagistes pour les transformer en mobilier et en pièces décoratives.

Tout est parti d'un souvenir gravé depuis l'enfance. « Quand j'étais petit, on me disait que la couche d'ozone était en train de se dégrader et que le soleil allait brûler la terre », raconte l'artisan. Cette angoisse, presque enfantine, a fini par se transformer en engagement concret : réduire, à son échelle, la quantité de déchets qui finissent brûlés ou abandonnés dans la nature.

Ses débuts n'avaient pourtant rien d'un atelier professionnel. Armé d'une simple scie, Tchakpala façonnait alors de petits objets, offerts à ses proches plutôt que vendus. Le travail était lent, parfois décourageant, au point d'avoir envie, plus d'une fois, de tout abandonner. Mais à force de persévérance, il a fini par maîtriser une technique qui, aujourd'hui, lui permet de récupérer et

Son atelier produit désormais fauteuils et objets décoratifs, dont certains sont si soigneusement travaillés qu'ils en perdent toute apparence de pneu. 

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