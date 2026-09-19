Dix femmes s'attaquent aux métiers du poids lourd
Fini l'idée reçue selon laquelle il faut nécessairement des bras costauds et une voix grave pour tenir un volant de 40 tonnes : dix jeunes Togolaises vont désormais se former aux métiers du transport, de la logistique et de la manutention.
Fini l'idée reçue selon laquelle il faut nécessairement des bras costauds et une voix grave pour tenir un volant de 40 tonnes : dix jeunes Togolaises vont désormais se former aux métiers du transport, de la logistique et de la manutention.
Le projet « Femmes Actions CCI Togo » a été lancé à l’initiative de la la Chambre de commerce et d'industrie du Togo.
L'initiative vise à ouvrir aux jeunes femmes des secteurs longtemps considérés comme des chasses gardées masculines : conduite de poids lourds, activités portuaires, conduite d'engins de manutention.
Les besoins croissants des entreprises dans les chaînes logistiques exigent avant tout des compétences et du professionnalisme, indépendamment du genre.