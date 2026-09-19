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Dix femmes s'attaquent aux métiers du poids lourd

Fini l'idée reçue selon laquelle il faut nécessairement des bras costauds et une voix grave pour tenir un volant de 40 tonnes : dix jeunes Togolaises vont désormais se former aux métiers du transport, de la logistique et de la manutention. 

Des capacités, pas une faveur © republicoftogo.com

Fini l'idée reçue selon laquelle il faut nécessairement des bras costauds et une voix grave pour tenir un volant de 40 tonnes : dix jeunes Togolaises vont désormais se former aux métiers du transport, de la logistique et de la manutention. 

Le projet « Femmes Actions CCI Togo » a été lancé à l’initiative de la la Chambre de commerce et d'industrie du Togo.

L'initiative vise à ouvrir aux jeunes femmes des secteurs longtemps considérés comme des chasses gardées masculines : conduite de poids lourds, activités portuaires, conduite d'engins de manutention. 

Les besoins croissants des entreprises dans les chaînes logistiques exigent avant tout des compétences et du professionnalisme, indépendamment du genre.

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