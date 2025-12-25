Des sourires d’enfants pour Noël à Golfe 4

Le maire de la commune Golfe 4 à Lomé, Jean-Pierre Fabre, a organisé mercredi une cérémonie de remise de cadeaux au profit de 200 enfants vulnérables.

La rencontre, placée sous le signe de la convivialité, a été marquée par la distribution de cadeaux, l’organisation de jeux, ainsi qu’un déjeuner offert aux participants. Dans une ambiance festive, les enfants ont pu profiter pleinement de cette journée spécialement dédiée à leur bien-être.

S’exprimant à cette occasion, le maire a rappelé la portée sociale de la célébration. « Noël symbolise le partage, l’amour et la solidarité envers les enfants. C’est un moment exceptionnel qui permet de vivre des instants inoubliables », a déclaré M. Fabre.

À travers cette action, l’exécutif communal entend réaffirmer son engagement en faveur des couches les plus vulnérables de la population. Pour les organisateurs, cette journée se veut aussi un message de solidarité et de cohésion sociale, rappelant l’importance de l’entraide et de l’attention portée aux plus fragiles, surtout en période de fêtes.