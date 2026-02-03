Sensibilisation, dépistage et sport

Depuis 2024, l’association IYAWO mène au Togo la campagne « Stop aux violences pour elles avec vous », initiée par sa présidente Elisabeth Apampa.

Cette action vise à prévenir les violences basées sur le genre tout en intégrant les enjeux de santé sexuelle, reproductive et de bien-être des femmes.

Soutenue par l’ambassade de France et plusieurs organisations de la société civile, la campagne associe information, dialogue communautaire, culture et sport.

La première phase, en 2024, a donné lieu à des forums, conversations citoyennes, compétitions artistiques et un procès fictif à Lomé et Kara, pour mieux comprendre les mécanismes sociaux et juridiques des violences.

Entrée dans sa deuxième phase de 2025 à 2026, la campagne met un accent particulier sur la santé des femmes.

Les 3 et 4 février, une vaste opération de sensibilisation et de dépistage gratuit est organisée au Grand Marché de Lomé (cancers du sein et du col de l’utérus, VIH/SIDA, planification familiale).

La mobilisation se poursuit le 7 février avec un tournoi de football à Agoè-Nyivé 5, puis en mars à Kara avec le Forum Women and Gender Impact et un nouveau procès fictif.

Déclarant 2026 « année de lutte contre les cancers et les violences basées sur le genre », IYAWO prévoit des actions sur les marchés de Lomé, Sokodé et Dapaong.