Désenclaver le Nord

Le Togo devrait se doter avant la fin de cette année de sa propre compagnie aérienne. Pas un projet surdimensionné.

L’idée est de créer une liaison locale entre Lomé et Niamtougou à raison de 3 vols par semaine.

'Nous allons prochainement dévoiler le nom de cette compagnie. On a déjà trouvé un partenaire', a déclaré lundi le colonel Gnama Dokissime Latta, le directeur général de l’aéroport de Lomé.

Niamtougou se trouve à 50mn de vol de la capitale; plus de 6 heures en voiture.

L’objectif est de permettre aux Togolais de se déplacer plus facilement, mais aussi et surtout de favoriser le désenclavement du Nord et d’attirer les investissements.

On ignore pour le moment quel type d’appareil sera utilisé pour cette liaison.

L’aéroport de Niamtougou peut accueillir des jets, mais c’est sans doute un turbopropulseur qui sera exploité.