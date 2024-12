Deux véhicules hors gabarit bloqués à Adétikopé

Dans le cadre des mesures d’urgence prises suite à l’accident tragique survenu le 13 décembre dernier à la passerelle d’Agoé Zongo, deux véhicules chargés hors gabarit ont été empêchés de franchir le portique installé à Adétikopé, samedi et dimanche.

Contraints par les nouvelles installations, les chauffeurs ont dû faire marche arrière pour garer leurs véhicules en bordure de route.

En réponse au drame d’Agoé Zongo, qui a causé la mort de huit personnes, les autorités ont installé des portiques de contrôle sous chaque passerelle afin de prévenir le passage des véhicules hors normes. Ces dispositifs visent à garantir la sécurité des infrastructures et des usagers.

En complément, les forces de sécurité ont intensifié leur vigilance pour identifier et sanctionner les transporteurs ne respectant pas les normes de chargement en vigueur. Ces mesures visent à éviter les dérapages susceptibles de provoquer des accidents graves sur les routes.

Cet incident rappelle aux transporteurs et aux chargeurs l’importance de se conformer strictement au Règlement 14 relatif aux charges maximales autorisées. Ce texte régule les gabarits des véhicules et le poids des chargements pour garantir la sécurité routière et protéger les infrastructures.

Les autorités appellent également les plateformes de chargement et les professionnels du transport à faire preuve de responsabilité en respectant les normes établies. Les contrevenants s'exposent à des sanctions pouvant inclure la saisie des véhicules ou des amendes sévères.

Les portiques de contrôle, déjà en place à plusieurs endroits stratégiques, s'inscrivent dans un effort global pour renforcer la discipline sur les routes. Les autorités rappellent que ces mesures ont pour objectif de préserver des vies humaines et de réduire les accidents liés à la surcharge et au non-respect des normes.

L’ensemble de ces dispositions réaffirme la détermination des autorités à mettre en œuvre des solutions concrètes pour sécuriser les infrastructures routières et protéger les usagers.