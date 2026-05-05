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Disparition de Ewefiaga Togbui Agokoli IV

Le Togo perd l'une de ses plus grandes figures de la chefferie traditionnelle. Ewefiaga Togbui Agokoli IV, Chef Canton de Notsè et président du Conseil national des chefs traditionnels du Togo, a tiré sa révérence à l'âge de 86 ans.

Ewefiaga Togbui Agokoli IV © republicoftogo.com

Le Togo perd l'une de ses plus grandes figures de la chefferie traditionnelle. Ewefiaga Togbui Agokoli IV, Chef Canton de Notsè et président du Conseil national des chefs traditionnels du Togo, a tiré sa révérence à l'âge de 86 ans.

L'annonce du décès a été faite selon la tradition ancestrale du peuple Ewé,  au son du tam-tam parlant, ce mode de communication millénaire qui, dans la culture Ewé, annonce les nouvelles les plus solennelles. Les obsèques sont prévues le 22 mai prochain.

Le nom Agokoli résonne bien au-delà de Notsè. Il renvoie au grand exode du peuple Ewé depuis cette ville de la préfecture du Haho vers d'autres horizons, une fuite organisée selon la tradition, après que les habitants eurent fait écrouler une partie de la grande muraille qui encerclait le royaume. 

Les vestiges de cette muraille sont devenus un site touristique majeur et un sanctuaire, lieu de pèlerinage chaque année lors de la fête Agbogboza, la fête traditionnelle des Ewé au « Berceau du peuple Ewé » à Notsè.

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