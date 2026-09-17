Rubriques

Tendances:
Société

Le batik traditionnel se réinvente

À Lomé, les motifs africains prennent vie sous les mains deYaovi Attobian. Dans son atelier « Ayor Batik », l'artisan perpétue la technique traditionnelle du batik tout en donnant une seconde vie aux tissus.

Une technique exigeante © republicoftogo.com

Ses créations s'inspirent de motifs africains, tirés de maquettes existantes ou de son imagination.

Le batik est une technique de teinture par réserve à la cire, très ancienne, particulièrement emblématique de Java en Indonésie.

On dessine d’abord les motifs sur le tissu avec de la cire chaude. Le tissu est ensuite plongé dans un bain de teinture : les zones couvertes de cire restent intactes. En répétant l’opération avec plusieurs couches de cire et plusieurs couleurs, on obtient des motifs très élaborés. À la fin, la cire est retirée à chaud.

Il existe surtout deux grandes méthodes : le batik tulis, entièrement dessiné à la main avec un petit outil appelé canting, très artisanal et souvent coûteux ; et le batik cap, réalisé avec des tampons en cuivre, plus rapide et plus régulier.

Les tissus utilisés sont généralement en coton, parfois en soie. Les motifs peuvent avoir une signification symbolique : fleurs, oiseaux, formes géométriques, motifs royaux ou régionaux. Certaines compositions étaient autrefois réservées à des familles ou cérémonies particulières.

Yaovi inscrit également son activité dans une logique de réutilisation. Il récupère notamment des bougies fondues auprès d'églises pour les transformer en matière première, tandis que de vieux pagnes peuvent être reteints pour leur offrir une nouvelle apparence.

Cette production artisanale attire une clientèle locale, mais aussi des membres de la diaspora de passage au Togo.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L'anticipation, un levier de la prévention

L'anticipation, un levier de la prévention

Le projet REBUMAA s'achève sur un bilan jugé positif. Financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada, il a mobilisé 253 millions de Fcfa pour renforcer la capacité d'anticipation et la résilience de 5 000 ménages exposés aux risques d'inondation.

Retour vers le Burkina Faso

Retour vers le Burkina Faso

Le Togo, le Burkina Faso et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont signé, il y a quelques jours, un accord tripartite destiné à encadrer le retour volontaire des réfugiés burkinabè installés au Togo.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.