Les Togolais rendent grâce pour une année de protection

Les Togolais ont observé, dimanche la Journée nationale de reconnaissance à Dieu (JNRD).

Ce rendez-vous annuel a rassemblé fidèles et officiels autour d’un moment de prière et d’action de grâce.

À Lomé, la cérémonie officielle s’est tenue au stade municipal. Elle a été marquée par la présence du président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, représentant le président du Conseil, Faure Gnassingbé. Plusieurs autres personnalités ont également pris part à l’événement, notamment la secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, ainsi que Victoire Tomégah-Dogbé, ancienne Première ministre.

Le thème retenu pour l’édition 2025 est « L’Éternel, la bannière du Togo ». Il invite la population à rendre grâce à Dieu pour l’année écoulée, placée sous le signe de la protection et de la paix. Selon les officiels togolais, la JNRD est aussi un moment de recueillement destiné à confier la nouvelle année entre les mains du Tout-Puissant.

Organisée par le Conseil chrétien du Togo, cette Journée s’est déroulée simultanément dans 18 autres localités du pays. 

