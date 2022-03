Donner aux femmes les moyens de faire entendre leur voix

En cette Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, plusieurs actions sont organisées ce mardi au Togo.

Le thème 2022 est ‘L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable’.

Faire progresser l’égalité entre les sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques de catastrophes est un des grands défis du XXIe siècle.

On sait que les femmes sont plus vulnérables aux changements climatiques que les hommes, car elles constituent la majorité des populations les plus pauvres et des plus dépendantes aux ressources naturelles que la crise climatique menace le plus.

Dans le même temps, les femmes et les filles sont des agents de changement et des leaders puissantes dans l’adaptation climatique. Elles sont impliquées dans des initiatives durables dans le monde entier et leur participation a pour résultat une action climatique plus efficace.

Continuer à examiner les opportunités, ainsi que les contraintes, pour donner aux femmes et aux filles les moyens de faire entendre leur voix et d'être des actrices égales dans la prise de décision liée aux changements climatiques et à la durabilité est essentiel pour le développement durable et une plus grande égalité des sexes.

Sans l'égalité des sexes aujourd'hui, un avenir durable et égal reste hors de notre portée.