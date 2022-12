Eau en sachet : assainir le marché

600 producteurs se partagent le marché de l’eau en sachet au Togo. Très populaire auprès des consommateurs, mais à la provenance parfois douteuse.

L’heure est à l’assainissement du secteur.

‘L’anarchie règne, c’est un vrai problème. Il faut faire la chasse aux clandestins et le gouvernement doit nous aider’, a déclaré jeudi Ouro Korigoh, porte-parole de l’association des producteurs de pure water .

Ce dernier préconise la création d’une police de l’eau.

Très populaires au Togo, car moins chers que l’eau en bouteille, les sachets de ‘pure water’ sont fabriqués dans la majorité des cas à partir de l’eau du robinet. Leur composition et leur conditionnement présentent un vrai danger pour la santé des consommateurs.

Depuis des années, les autorités mettent en garde les fabricants dont certains ne se conforment pas aux normes minimales d’hygiène ou n’ont tout simplement pas d’agrément des autorités sanitaires. Ils ont un mois pour remplir les critères fixés avant une fermeture administrative.

Les sachets sont souvent remplis avec de l'eau issue de forages illégaux, peu ou pas traitée. Des enquêtes relèvent des installations et des locaux insalubres, des pratiques non conformes aux normes d'hygiène et des conditions de stockage qui rendent l'eau impropre à la consommation.