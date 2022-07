En fin d'année, normalement

Les travaux de réhabilitation de la route Avepozo-Aneho (30km) seront achevés au mois de décembre, a indiqué Zouréhatou Kassah-traore, ministre des Travaux publics.

Le chantier a débuté il y a plus de 2 ans et riverains et automobilistes commencent à s’impatienter.

Deux entreprises de BTP sont attributaires du contrant, CRBC (Chine) et Soroubat (Tunisie).

Cet axe est stratégique sur le corridor Abidjan-Lagos.