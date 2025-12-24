Entre messe, repas et cadeaux, les chrétiens togolais fêtent Noël

Au Togo, les chrétiens s’apprêtent à vivre la fête de Noël dans un esprit de foi et de communion. Ce mercredi s’annonce particulièrement chargé, avec la traditionnelle messe de minuit, moment fort de la célébration de la naissance du Christ, suivie d’un repas partagé en famille ou entre proches.

Et bien sûr les cadeaux pour les petits et les grands.

Dans de nombreuses paroisses, les églises se parent de lumières et de chants, et les fidèles se rassemblent dans un climat de recueillement et de joie. Noël reste avant tout une fête spirituelle, marquée par la prière, l’écoute de la Parole et le rappel du message d’amour et d’espérance porté par l’Évangile.

Cependant, certaines habitudes évoluent. La tradition du repas pris après la messe de minuit tend à se perdre. De plus en plus de fidèles choisissent désormais de dîner avant de se rendre à l’église, par commodité ou en raison des contraintes familiales. Ce changement n’altère en rien la ferveur ni la signification profonde de cette nuit sainte, vécue comme un temps privilégié de rencontre avec Dieu.

Les célébrations se poursuivent le lendemain, jeudi, jour de Noël, avec de nouvelles messes et des moments de partage. Une “rebelote” joyeuse, où la foi se mêle à la convivialité, rappelant que Noël est autant une fête du cœur qu’un temps de rassemblement fraternel.

Entre traditions préservées et pratiques renouvelées, les chrétiens du Togo continuent ainsi de célébrer Noël dans la foi, la simplicité et la joie.