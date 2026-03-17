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Internet mobile au Togo : on est dans le top !

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) vient de publier les résultats de l'évaluation Nperf 2025 de la qualité d'expérience internet mobile des deux opérateurs togolais.

L'ARCEP a testé la qualité du réseau © DR

L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) vient de publier les résultats de l'évaluation Nperf 2025 de la qualité d'expérience internet mobile des deux opérateurs togolais.

Au niveau national, Yas Togo (Groupe Axian) devance Moov Africa Togo (Maroc Télécom/Etisalat) sur l'ensemble des indicateurs. En 4G, qui représente 85% du trafic national, les deux opérateurs affichent de bons débits descendants : 56,37 Mb/s pour Yas Togo contre 53,09 Mb/s pour Moov Africa.

Au niveau régional (UEMOA), les deux opérateurs trustent le podium : Yas Togo 1er et Moov Africa 2ème de la zone.

Au niveau continental, les deux sociétés figurent dans le top 10 africain, respectivement 7ème et 9ème toutes technologies confondues. En débit descendant 4G, Yas Togo se hisse à la 3ème place africaine et Moov Africa à la 5ème.

L'ARCEP salue ces performances tout en appelant les deux opérateurs à progresser sur les usages dominants, navigation web et streaming vidéo, où des marges d'amélioration significatives demeurent.

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