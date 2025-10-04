Rubriques

Tendances:
Société

Et si on recommençait à balayer devant sa porte ?

Ce samedi, une nouvelle édition de l’opération "Togo Propre" a mobilisé citoyens, jeunes volontaires et autorités dans la capitale et à travers tout le pays. Objectif : remettre au goût du jour une culture de propreté collective pour faire face à l’insalubrité grandissante.

Koamy Gbloèkpo Gomado (t-shirt rayé) balai en main samedi dans sa commune © republicoftogo.com

Ce samedi, une nouvelle édition de l’opération "Togo Propre" a mobilisé citoyens, jeunes volontaires et autorités dans la capitale et à travers tout le pays. Objectif : remettre au goût du jour une culture de propreté collective pour faire face à l’insalubrité grandissante.

Chaque premier samedi du mois, les Togolais sont appelés à participer à l’initiative "Togo Propre", une opération citoyenne pilotée par le gouvernement pour renforcer l’engagement populaire en faveur d’un environnement sain.

Ce 5 octobre, le ministre de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Koamy Gbloèkpo Gomado – également maire de la commune du Golfe 1 – a pris part aux activités de nettoyage aux côtés des jeunes sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, entre Bè et Akodesséwa à Lomé.

Pendant près de deux heures, les participants ont ramassé plusieurs tonnes de déchets, témoignant de l’ampleur du défi..

M. Gomado a encouragé la population à renouer avec certaines pratiques anciennes, comme le balayage régulier devant sa maison et la gestion responsable des ordures ménagères. Il évoque ici une époque bien connue des Togolais : celle des années 90, où l’opération de salubrité mensuelle était quasi sacrée sous le régime du président Gnassingbé Eyadema.

Relancée il y a quelques années, l’initiative a connu une nouvelle pause avec la pandémie de Covid-19. Aujourd’hui, face à la recrudescence de l’insalubrité dans les villes et villages, les autorités veulent frapper fort pour en faire une habitude collective et durable.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Modernisation du centre d’enfouissement technique d’Aképé

Modernisation du centre d’enfouissement technique d’Aképé

Fruit de la coopération entre le Togo et l’Union européenne depuis 2016, le Centre d’enfouissement technique (CET) d’Aképé, situé dans la préfecture de l’Avé, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son exploitation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.