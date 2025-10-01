Rubriques

Tendances:
Société

Une chance de décrocher la carte verte américaine

Le programme de la DV Lottery 2027 – plus connu sous le nom de loterie américaine de la carte verte – est lancé. Cette année encore, les ressortissants togolais sont éligibles.

Sélection rigoureuse avant d'obtenir le sésame © republicoftogo.com

Le programme de la DV Lottery 2027 est lancé. Cette année encore, les ressortissants togolais sont éligibles.

Ce programme du gouvernement américain offre chaque année à plus de 55 000 personnes à travers le monde la possibilité d’obtenir un visa de résident permanent. Les heureux gagnants auront le droit de vivre, de travailler et de s’installer légalement aux États-Unis.

Pour l’édition 2027, les inscriptions seront ouvertes du 16 octobre au 19 novembre 2025. Comme toujours, les candidatures se feront exclusivement en ligne sur le site officiel du programme : https://dvprogram.state.gov

Attention aux faux sites qui proposent des inscriptions en échange de rémunérations.

La Diversity Visa Lottery est un tirage au sort, mais l’obtention de la carte verte n’est pas automatique. Les services d’immigration jugeront des capacités du ‘gagnant’ : statut familial, compétences professionnelles, absence de casier judiciaire …

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique

Face aux plaintes récurrentes de clients dénonçant une supposée surfacturation de l’électricité, le ministère de l’Énergie apporte des clarifications. Selon les autorités, l’examen du système de facturation ne révèle pas d’erreurs majeures et, dans la plupart des cas, les plaintes sont infondées.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.