Une chance de décrocher la carte verte américaine

Le programme de la DV Lottery 2027 est lancé. Cette année encore, les ressortissants togolais sont éligibles.

Ce programme du gouvernement américain offre chaque année à plus de 55 000 personnes à travers le monde la possibilité d’obtenir un visa de résident permanent. Les heureux gagnants auront le droit de vivre, de travailler et de s’installer légalement aux États-Unis.

Pour l’édition 2027, les inscriptions seront ouvertes du 16 octobre au 19 novembre 2025. Comme toujours, les candidatures se feront exclusivement en ligne sur le site officiel du programme : https://dvprogram.state.gov

Attention aux faux sites qui proposent des inscriptions en échange de rémunérations.

La Diversity Visa Lottery est un tirage au sort, mais l’obtention de la carte verte n’est pas automatique. Les services d’immigration jugeront des capacités du ‘gagnant’ : statut familial, compétences professionnelles, absence de casier judiciaire …