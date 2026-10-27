Rubriques

Tendances:
Société

Éviter la double peine aux victimes

Le ministre chargé des Assurances, Jean-Marie Tessi, a ouvert lundi à Lomé une rencontre consacrée à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’accidents corporels. Il a appelé l’ensemble des acteurs à mettre fin aux retards d’indemnisation, qui plongent de nombreuses familles dans la détresse.

Indemnisations plus rapides © republicoftogo.com

Le ministre chargé des Assurances, Jean-Marie Tessi, a ouvert lundi à Lomé une rencontre consacrée à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’accidents corporels. Il a appelé l’ensemble des acteurs à mettre fin aux retards d’indemnisation, qui plongent de nombreuses familles dans la détresse.

« Si nous ne pouvons pas toujours empêcher la survenue d’un accident, nous avons le devoir absolu d’éviter la double peine aux victimes, que la souffrance administrative, financière et sociale ne s’ajoute pas à la souffrance physique », a déclaré le ministre.

Selon lui, la prise en charge d’une victime repose sur une longue chaîne : le secouriste, le policier ou le gendarme qui constate, le médecin qui soigne et certifie, l’assureur qui indemnise, le magistrat qui tranche, l’avocat qui défend. Or cette chaîne « ne vaut que par son maillon le plus faible », et les retards y sont devenus « des habitudes ».

Le gouvernement pointe aussi des évaluations divergentes du préjudice, qui ouvrent la porte à l’arbitraire, et un manque de coordination entre les différents intervenants. Résultat : des victimes qui attendent des mois, voire des années, leur indemnisation.

« Cette attente transforme une victime en un oublié. Cette situation n’est plus acceptable. Le temps n’est plus au constat, mais à la transformation méthodique de notre chaîne d’indemnisation », a martelé Jean-Marie Tessi.

Après Lomé, la rencontre se poursuivra à Kara les 29 et 30 octobre.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Trente ans de couture et de détermination

Trente ans de couture et de détermination

À Agoè-Lègbassito, en périphérie de Lomé, Antoinette Djikounou confectionne depuis près de trente ans des poupées en tissu, des peluches et des accessoires. Malgré son handicap, elle a choisi de vivre de ses mains.

Vers une paix des champs ?

Vers une paix des champs ?

En cinq ans, le Togo a enregistré 2 254 incidents entre agriculteurs et éleveurs. Si la plupart se règlent sans heurts, 147 ont tourné à la violence entre 2021 et 2025, selon le ministère de l’Agriculture. Le gouvernement prépare une série de mesures pour apaiser les tensions.

La plage de Lomé sous surveillance

La plage de Lomé sous surveillance

Après le démantèlement des installations illégales sur le littoral, les autorités ont renforcé la présence des forces de sécurité le long de la plage de Lomé. Rassurer les habitants et empêcher le retour de la délinquance, ce sont les deux priorités.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.