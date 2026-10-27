Le ministre chargé des Assurances, Jean-Marie Tessi, a ouvert lundi à Lomé une rencontre consacrée à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’accidents corporels. Il a appelé l’ensemble des acteurs à mettre fin aux retards d’indemnisation, qui plongent de nombreuses familles dans la détresse.

« Si nous ne pouvons pas toujours empêcher la survenue d’un accident, nous avons le devoir absolu d’éviter la double peine aux victimes, que la souffrance administrative, financière et sociale ne s’ajoute pas à la souffrance physique », a déclaré le ministre.

Selon lui, la prise en charge d’une victime repose sur une longue chaîne : le secouriste, le policier ou le gendarme qui constate, le médecin qui soigne et certifie, l’assureur qui indemnise, le magistrat qui tranche, l’avocat qui défend. Or cette chaîne « ne vaut que par son maillon le plus faible », et les retards y sont devenus « des habitudes ».

Le gouvernement pointe aussi des évaluations divergentes du préjudice, qui ouvrent la porte à l’arbitraire, et un manque de coordination entre les différents intervenants. Résultat : des victimes qui attendent des mois, voire des années, leur indemnisation.

« Cette attente transforme une victime en un oublié. Cette situation n’est plus acceptable. Le temps n’est plus au constat, mais à la transformation méthodique de notre chaîne d’indemnisation », a martelé Jean-Marie Tessi.

Après Lomé, la rencontre se poursuivra à Kara les 29 et 30 octobre.