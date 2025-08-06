Extension du réseau électrique : la CEET coupe pour mieux servir

Depuis ce mercredi, plusieurs quartiers de la capitale et de sa banlieue font face à de nouvelles interruptions de la fourniture d’électricité, qui devraient se prolonger jusqu’au 10 août.

Mais cette fois, pas de panne surprise : la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) annonce que ces délestages sont liés à des travaux de raccordement et de mise en service de nouveaux ouvrages. Objectif affiché : renforcer et étendre le réseau de distribution sur le territoire.

Dans un communiqué, la CEET invite les habitants des zones concernées à débrancher leurs appareils électriques pendant les périodes d’interruption, afin d’éviter tout dommage lors du retour du courant.

Si ces coupures sont un désagrément pour les usagers, la société assure qu’elles s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité du service. Ces interventions s’insèrent dans un programme plus large d’extension du réseau, mené à l’échelle nationale.

La CEET multiplie actuellement les chantiers pour moderniser ses infrastructures, raccorder de nouveaux quartiers et répondre à une demande énergétique toujours croissante. Elle promet, à terme, une meilleure stabilité du réseau et une fourniture plus fiable.