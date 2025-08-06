Rubriques

Tendances:
Société

Extension du réseau électrique : la CEET coupe pour mieux servir

Depuis ce mercredi, plusieurs quartiers de la capitale et de sa banlieue font face à de nouvelles interruptions de la fourniture d’électricité, qui devraient se prolonger jusqu’au 10 août.

Délestages à prévoir jusqu'au 10 août © republicoftogo.com

Depuis ce mercredi, plusieurs quartiers de la capitale et de sa banlieue font face à de nouvelles interruptions de la fourniture d’électricité, qui devraient se prolonger jusqu’au 10 août.

Mais cette fois, pas de panne surprise : la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) annonce que ces délestages sont liés à des travaux de raccordement et de mise en service de nouveaux ouvrages. Objectif affiché : renforcer et étendre le réseau de distribution sur le territoire.

Dans un communiqué, la CEET invite les habitants des zones concernées à débrancher leurs appareils électriques pendant les périodes d’interruption, afin d’éviter tout dommage lors du retour du courant.

Si ces coupures sont un désagrément pour les usagers, la société assure qu’elles s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité du service. Ces interventions s’insèrent dans un programme plus large d’extension du réseau, mené à l’échelle nationale.

La CEET multiplie actuellement les chantiers pour moderniser ses infrastructures, raccorder de nouveaux quartiers et répondre à une demande énergétique toujours croissante. Elle promet, à terme, une meilleure stabilité du réseau et une fourniture plus fiable.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Asky renforce sa présence ouest-africaine

Asky renforce sa présence ouest-africaine

La compagnie aérienne panafricaine Asky poursuit son développement. Le 2 août, elle a inauguré une nouvelle liaison entre Lomé et Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, renforçant ainsi son réseau déjà dense de connexions régionales.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.