La foi rassemble, l’espérance guide

La messe de clôture du 28e pèlerinage annuel de l’archidiocèse de Lomé a été célébrée dimanche à Kovié (préfecture de Zio).

Durant quarante-huit heures, des milliers de fidèles ont convergé vers le sanctuaire marial de Kovié pour un temps de prières, de méditation et d’abandon à la Providence.

Les pèlerins ont notamment invoqué Notre-Dame des Sept Douleurs, demandant sa protection dans les épreuves et la force de rester fermes dans la foi, malgré les incertitudes du monde.

Dans son homélie Mgr Isaac Gaglo, administrateur apostolique de Lomé, a salué la détermination des fidèles et rappelé la portée profonde de ce pèlerinage.

« Comme une étoile qui brille dans la nuit, Marie nous a guidés sur ce chemin de foi. Elle a ravivé en nous cette espérance qui ne déçoit jamais. Que cette messe de clôture soit pour chacun un temps pour recevoir la paix, un temps pour repartir renouvelé par l’Esprit, comme témoin d’espérance dans le monde. »

Le prélat a encouragé la communauté catholique à revenir de Kovié avec un esprit transformé, prêt à rayonner la paix et la solidarité autour d’elle.

Au-delà de sa dimension religieuse, ce pèlerinage est devenu un rendez-vous social et culturel majeur au Togo. Il réunit chaque année des fidèles venus de toutes les régions du pays, renforçant les liens communautaires et la cohésion sociale.

Le ministre de la Sécurité, Batossie Calixte Madjoulba, représentait le président du Conseil, Faure Gnassingbé.