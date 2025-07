Face à l’insécurité, la vidéosurveillance gagne du terrain

Face à la montée des actes d’insécurité dans certains quartiers et lieux publics, la vidéosurveillance s’impose comme un moyen de dissuasion et de protection de plus en plus utilisé.

Mais son installation ne se fait plus librement : elle est désormais soumise à une régulation stricte, dans un souci de transparence, de sécurité juridique et de respect de la vie privée.

Toute installation de caméras dans les lieux publics ou à usage collectif doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Une fois cette demande validée par les autorités compétentes, un pictogramme officiel de conformité sera délivré. Ce dernier devra être affiché de manière visible sur le site équipé, pour informer clairement les usagers de la présence du dispositif.

Cette nouvelle exigence s’inscrit dans le cadre de la loi sur la protection des données à caractère personnel, visant à concilier sécurité et respect des libertés individuelles.

En revanche, l’installation de caméras dans un espace strictement privé, comme une résidence personnelle, ne nécessite pas d’autorisation, à condition que la voie publique ne soit pas filmée.

Filmer en dehors du périmètre privé sans autorisation pourrait exposer les propriétaires à des sanctions pour atteinte à la vie privée.

Les autorités mettent en avant l’intérêt de la vidéosurveillance comme outil de prévention, de dissuasion et d’élucidation des crimes et délits. Bien utilisée et encadrée, elle permet non seulement de renforcer la sécurité dans les quartiers sensibles, mais aussi de rassurer les citoyens.

En régulant son usage, l’État entend promouvoir un usage responsable de la technologie, en évitant les abus tout en renforçant la lutte contre la criminalité.