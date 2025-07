Foi, réconciliation et musique : l’héritage de Mgr Barrigah-Bénissan célébré

Presque un an après sa disparition, la Conférence des évêques du Togo (CET) annonce une cérémonie d’hommage à Mgr Nicodème Barrigah-Bénissan, décédé le 4 août 2024 à Lomé, à l’âge de 61 ans.

Un grand concert spirituel sera organisé le 10 août à la paroisse Cristo Risorto (Hédzranawoé-Lomé). L’événement, ouvert au public et gratuit, rassemblera artistes, chorales catholiques et d'autres confessions chrétiennes pour honorer la mémoire de celui qui fut une figure marquante de l’Église et de la société togolaise.

Amoureux de la musique et guitariste passionné, Mgr Barrigah-Bénissan avait composé plusieurs chants religieux, dont le célèbre « Père, pardonne-nous », créé lors de sa mission à la nonciature de Côte d’Ivoire.

Ordonné évêque d’Atakpamé le 9 mars 2008, il a exercé plus de 11 ans de ministère avant d’être nommé archevêque de Lomé le 23 novembre 2019.

Mgr Barrigah-Bénissan a également marqué la vie nationale par son rôle de président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), où il a œuvré pour la réconciliation et la cohésion au Togo.