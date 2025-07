Face à un fléau mondial, Lomé appelle à l’union des forces pour protéger les plus vulnérables

Malgré les efforts déployés à l’échelle mondiale, la traite des êtres humains demeure l’un des crimes les plus répandus, affectant presque toutes les communautés.

Entre 2020 et 2023, plus de 200 000 victimes ont été recensées à travers le monde, une statistique alarmante qui souligne l’ampleur et la persistance du phénomène.

Face à cette réalité, une conférence internationale s’est tenue mercredi à Lomé, avec pour objectif de renforcer la mobilisation contre ce fléau.

Organisé par Compassion International, l’événement s’inscrit en appui aux actions des autorités togolaises et de leurs partenaires pour prévenir la traite, protéger les victimes et sanctionner les auteurs.

La rencontre a permis de réunir acteurs institutionnels, organisations de la société civile et experts autour d’une préoccupation commune : sauver les enfants et les jeunes de l’engrenage de l’exploitation.

Au Togo comme dans plusieurs pays africains, la traite des êtres humains prend des formes diverses et de plus en plus inquiétantes. Elle est souvent liée à des facteurs comme la pauvreté, le chômage, ou encore les migrations irrégulières.

De nombreux adolescents, en quête de meilleures conditions de vie, tombent dans le piège de réseaux de trafiquants, qui les livrent à des travaux forcés, mariages précoces ou exploitations sexuelles.

Ces réseaux criminels, souvent bien organisés, opèrent au-delà des frontières et tirent profit de failles dans la protection des plus vulnérables.

Les intervenants à la conférence ont unanimement souligné l’importance de renforcer les mécanismes de prévention, d’intensifier la sensibilisation des populations, et de coordonner les efforts régionaux et internationaux pour éradiquer ce fléau.

En parallèle, il a été rappelé que la lutte passe aussi par l’éducation, la création d’opportunités économiques pour les jeunes, et un système judiciaire plus efficace pour poursuivre et punir les auteurs de ces crimes.