Foire Made in Togo : 38 000 visiteurs attendus

La Foire Made in Togo, événement phare de la promotion des produits locaux, ouvrira ses portes le 1er août prochain sur le site du Centre togolais des expositions et foires Togo 2000 (CETEF) à Lomé.

À quelques heures du lancement, les autorités organisatrices insistent sur un point essentiel : la sécurité sera non négociable.

L’expérience douloureuse de l’incendie survenu lors du dernier Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO) reste dans toutes les mémoires. Cette fois, le CETEF ne veut rien laisser au hasard.

« Nous avons eu une expérience malheureuse qui nous a tous traumatisés. Cette fois, les règles sont strictes. Aucun objet susceptible de provoquer un départ de feu ne sera autorisé dans les pavillons. C’est une consigne ferme et non négociable », a déclaré Alexandre de Souza, Directeur général du CETEF.

Des consignes de sécurité renforcées ont été transmises aux 170 exposants inscrits pour cette édition. Les branchements électriques, l’état des appareils, ainsi que la circulation à l’intérieur des halls seront placés sous surveillance permanente.

Des contrôles seront effectués quotidiennement par des équipes techniques et de sécurité mobilisées pour la durée de l’événement.

Outre les mesures de sécurité, l’organisation a mis en place un important dispositif d’accompagnement en faveur des exposants. Comme lors de l’édition précédente, le gouvernement a subventionné les stands.

Avec 170 exposants attendus et plus de 38 000 visiteurs prévus, la Foire Made in Togo s’annonce comme une vitrine dynamique du savoir-faire togolais, dans des domaines variés : artisanat, agroalimentaire, textile, cosmétique, énergies renouvelables, et plus encore.