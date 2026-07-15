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Faire place nette

Les travaux de modernisation de la route nationale N°1 (RN1) sur le tronçon Togblécopé-Atakpamé (145,5 km), débuteront prochainement. 

Taïrou Babiegue © republicoftogo.com

Les travaux de modernisation de la route nationale N°1 (RN1) sur le tronçon Togblécopé-Atakpamé (145,5 km), débuteront prochainement. 

Les autorités appellent les occupants des emprises à libérer les lieux au plus tard le 27 juillet. 

Le sujet a été évoqué mardi entre le gouverneur de la région Maritime, Taïrou Babiegue, et les autorités administratives et locales des localités traversées par l'axe.

L’occupation illégale du domaine public par des commerces est un problème récurrent. Les sites doivent impérativement être dégagés avant l’arrivée des pelleteuses.

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