Faure Gnassingbé rend hommage à Mgr Barrigah

Le président Faure Gnassingbé a reçu mercredi une délégation de la Conférence des Évêques du Togo, conduite par son président, Monseigneur Benoît Alowonou. Cette rencontre a été marquée par l'annonce officielle du décès de Mgr Nicodème Anani Barrigah-Benissan, archevêque métropolitain de Lomé, rappelé à Dieu le 4 août dernier.

Le chef de l'État a adressé ses sincères condoléances ainsi que celles du gouvernement à la Conférence des Évêques du Togo, au clergé, à la famille du défunt et à l'ensemble des fidèles catholiques.

"Mgr Barrigah-Benissan a été une figure éminente de notre pays, dévoué à la cause de la paix, de la réconciliation et de la justice sociale," a déclaré le Président Gnassingbé.

Mgr Barrigah-Benissan a présidé la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) du 27 mai 2009 au 3 avril 2012.

Son engagement et son dévouement ont largement contribué à promouvoir la paix et la justice sociale au Togo. Sa présidence de la CVJR a été marquée par des efforts significatifs pour réconcilier les Togolais et avancer vers une société plus juste et apaisée.

Le décès du prélat laisse un vide immense au sein de la communauté catholique togolaise et de l'ensemble du pays.

Son héritage de paix, de réconciliation et de justice sociale continuera d'inspirer les générations futures. Les hommages rendus par le président Faure Gnassingbé et les autorités témoignent de l'impact profond qu'il a eu sur la société.