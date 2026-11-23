Lomé accueillera le 19 décembre la première édition de Neema, un événement consacré à la culture, à la créativité et au savoir-faire vestimentaire africains.

Il est organisé par le ministère de la Culture, avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Stylistes, mannequins, maisons de mode et ateliers de haute couture viendront débattre du développement et de la compétitivité de la filière.

Au programme : défilés, expositions-ventes, rencontres d'affaires et échanges entre professionnels. Les organisateurs ne veulent pas en rester à la vitrine artistique.

La mode africaine crée des emplois et exprime les identités du continent, mais elle reste freinée par plusieurs obstacles.

Les investissements sont insuffisants et la filière peu structurée. L'approvisionnement en matières premières est difficile et l'accès aux marchés extérieurs reste limité. Le savoir-faire local doit en plus résister à la domination des tendances occidentales.