Fin du Ramadan

La communauté musulmane célèbre ce dimanche l’Aïd el-Fitr, marquant officiellement la fin du mois sacré de Ramadan. La rupture du jeûne, appelée Idul Fitr ou Korité, a eu lieu samedi soir, dans un esprit de prière, de partage et de fraternité.

Durant tout le mois de Ramadan, les fidèles se sont abstenus de nourriture, de boisson et de plaisirs du quotidien, du lever au coucher du soleil. Cette période a été consacrée au jeûne spirituel, à l’introspection, à la prière intense et aux actes de charité. Les dix dernières nuits ont été particulièrement marquées par la quête de la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr), moment béni durant lequel les prières sont considérées comme plus puissantes.

L’Aïd el-Fitr, qui commence par une grande prière collective, est aussi l’occasion pour les musulmans de partager des repas, d’échanger des vœux, d’offrir l’aumône (Zakat el-Fitr) et de renforcer les liens avec la famille, les voisins et la communauté au sens large.

Le Togo, fidèle à sa tradition de tolérance religieuse, reste un exemple remarquable de coexistence pacifique entre les différentes confessions. Alors que les musulmans célèbrent la fin de leur jeûne, les chrétiens catholiques poursuivent leur carême, qui s’achèvera avec la fête de Pâques.

Cette année encore, l’Aïd el-Fitr au Togo témoigne d’une belle harmonie entre spiritualité, solidarité et vivre-ensemble.