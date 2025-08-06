Fraude, pertes, coupures : le Togo veut redresser sa compagnie d’électricité

Face à une situation financière critique, le gouvernement a décidé de lancer un plan de redressement en profondeur de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), principal acteur de la distribution d’électricité dans le pays.

Ce plan vise à enrayer les pertes économiques qui fragilisent durablement l’équilibre de l’entreprise publique, et à restaurer la qualité du service énergétique au bénéfice des populations.

Selon les chiffres communiqués par les autorités, la CEET enregistre chaque année des pertes techniques et commerciales estimées à environ 16 %, soit un manque à gagner de 30 milliards de Fcfa.

Ces pertes proviennent notamment de dysfonctionnements dans la distribution, de défauts de facturation, mais surtout d’actes de fraude récurrents – branchements clandestins, manipulations des compteurs, contournement du réseau – qui grèvent lourdement les recettes de la société.

Les autorités entendent stabiliser rapidement les finances de la CEET, tout en répondant à une priorité stratégique : assurer à terme un accès fiable et équitable à l’électricité pour tous les citoyens et entreprises.

Le redressement de la CEET s’inscrit dans une dynamique plus large de réformes du secteur de l’électricité, axée sur la modernisation des infrastructures, la digitalisation du réseau et la lutte contre la fraude.

L’enjeu est de taille : sans un fournisseur d’électricité financièrement stable et techniquement performant, le développement économique et social du pays reste entravé.