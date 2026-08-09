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Gaz domestique : rappel des règles de sécurité

La multiplication des incidents liés à l'utilisation du gaz domestique pousse les pouvoirs publics à renforcer la sensibilisation. 

Les accidents sont fréquents © republicoftogo.com

La multiplication des incidents liés à l'utilisation du gaz domestique pousse les pouvoirs publics à renforcer la sensibilisation. 

Une campagne a été lancée pour rappeler les règles essentielles pour une utilisation sûre.

Parmi les recommandations : maintenir la bouteille en position verticale, dans un endroit bien ventilé et à l'abri du soleil, utiliser un tuyau de raccordement conforme.

Autre consigne évidente : ne jamais utiliser un équipement défectueux.

Avant sa mise en circulation, chaque bouteille de gaz doit satisfaire aux exigences de conformité, de pression et de température fixées par le fabricant, et fait l'objet d'inspections et de requalifications périodiques par des organismes habilités, pour réduire les risques dès la chaîne d’approvisionnement.

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