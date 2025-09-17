Rubriques

Golfe 1 allume la RN34

Face à la récurrence des accidents, en particulier sur la Route Nationale 34 (RN34) reliant Lomé à Anfoin via Vogan, les autorités locales passent à l’action.

Sous l’initiative de la commune Golfe 1, des travaux d’extension de l’éclairage public viennent d’être achevés sur un tronçon critique de cet axe.

Au total 175 lampadaires LED de 150W ont été installés sur près de 5 km.

Ce projet s’inscrit dans une double logique de sécurité routière et de protection communautaire.

Pour la mairie de Golfe 1, il s’agit avant tout de réduire les risques d’accidents nocturnes, particulièrement fréquents sur ce tronçon, tout en améliorant le cadre de vie des habitants. L’éclairage vise également à dissuader les actes de vandalisme, la délinquance et les agressions, régulièrement signalés.

De nombreux usagers appellent désormais les autres communes concernées à emboîter le pas à Golfe 1.

Ce projet montre que les actions locales ciblées peuvent répondre efficacement à des enjeux nationaux.

