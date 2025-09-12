Forces de défense et de sécurité à l’honneur le 23 septembre

Dans le cadre des 20 ans du rappel à Dieu du président Gnassingbé Eyadema, une conférence publique se tiendra le 23 septembre au Centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix d’Adidogomé, à Lomé.

Placée sous le Haut patronage du Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, cette rencontre rendra un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

L’événement mettra en lumière les sacrifices quotidiens consentis par les FDS pour garantir la stabilité et la quiétude du pays. Il rappellera également leur rôle déterminant aux côtés des populations à travers des actions humanitaires et la réalisation d’œuvres socioéconomiques d’intérêt public.

La conférence évoquera aussi la participation active des Forces togolaises aux missions de paix régionales, continentales et internationales. Des opérations qui illustrent le professionnalisme et la disponibilité des FDS à défendre non seulement la patrie, mais aussi à contribuer à la sécurité collective.