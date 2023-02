Halte-garderie

Réuni mercredi, le conseil des ministres a évoqué le développent de crèches/garderies.

Dans le but de concilier vie familiale professionnelle, il est nécessaire d’organiser l’accueil des enfants dans des structures adaptées.

Il en existe 28 dans tout le pays. Ce qui n’est rien.

Le gouvernement veut proposer une réglementation qui contribuera à la mise en œuvre réussie des politiques nationales de développement de la petite enfance.

On peut imaginer la création de crèches publiques et privées. Les entreprises payant une quote part des frais.