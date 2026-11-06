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Handicap : l’État mise sur l’emploi et l’autonomie

Le Projet d’appui à l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées poursuit son déploiement.

Le projet concerne l'ensemble du pays © DR

Le Projet d’appui à l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées poursuit son déploiement.

Plus de 300 kits d’installation professionnelle et d’aides techniques ont été remis dans la région des Savanes.

Les bénéficiaires ont reçu des outils pour différents métiers de l’artisanat, ainsi que des fauteuils roulants, des cannes et des tricycles.

Le gouvernement veut faire de l’inclusion un levier d’autonomie, pour que le handicap ne soit plus un obstacle à la participation économique et sociale.

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