Libération des emprises : pas de délai supplémentaire

Les opérations de déguerpissement annoncées depuis plusieurs semaines ont commencé dans plusieurs communes de la capitale. Le dernier délai est fixé au 20 novembre.

Le déguerpissement désigne l’expulsion, par les autorités, de personnes qui occupent un espace public ou un terrain sans autorisation. Leurs installations sont démolies ou retirées.

Conteneurs, kiosques, échoppes et étals sont démolis. À Golfe 1, 2 et 5 comme à Agoènyivé 3 et 5, les engins lourds dégagent les trottoirs et les espaces publics occupés illégalement.

Le gouvernement veut rendre la circulation plus fluide, améliorer le cadre de vie et mettre de l’ordre dans l’occupation de l’espace public. Il veut aussi rendre à Lomé une image qui faisait autrefois sa fierté dans la sous-région.

Les commerçants estiment que le timing n’est pas bon à quelques semaines des fêtes de fin d’année, période faste pour le commerce. Ils demandent un report des expulsions à mi-janvier 2027.