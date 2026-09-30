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Histoire, recrutement, missions : la Police nationale se dévoile

La Police nationale veut renforcer ses liens avec la population. Des journées portes ouvertes sont prévues du 7 au 9 octobre à travers le pays.

La Police à la rencontre des citoyens © republicoftogo.com

La Police nationale veut renforcer ses liens avec la population. Des journées portes ouvertes sont prévues du 7 au 9 octobre à travers le pays.

Elles permettront au public de mieux connaître l'institution, son histoire, son organisation, ses modalités de recrutement et ses moyens d'action. Une occasion, pour de nombreux citoyens, de découvrir un pan de la vie institutionnelle qui leur échappe généralement, entre visites de services et échanges directs avec les agents.

Cette initiative traduit une volonté claire : rendre l'institution policière plus accessible et plus compréhensible aux yeux du public, à un moment où le lien de confiance entre forces de l'ordre et population reste un enjeu constant pour l'efficacité de l'action sécuritaire.

Depuis novembre 2024, la direction générale de la Police nationale est assurée par le commissaire divisionnaire Akatao Babarime.

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