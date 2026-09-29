Rubriques

Tendances:
Société

e-ID : plus de 6 millions de Togolais déjà enregistrés

Plus de 6 millions de personnes (sur une population d’environ 8 millions d’habitants) sont désormais enregistrées dans le programme d’identification numérique (e-ID). La quasi-totalité a reçu sa carte numérique.

Simplification des démarches administratives © republicoftogo.com

Plus de 6 millions de personnes (sur une population d’environ 8 millions d’habitants) sont désormais enregistrées dans le programme d’identification numérique (e-ID). La quasi-totalité a reçu sa carte numérique.

Seule la région de la Kara reste encore à couvrir.

Chaque personne enregistrée reçoit une carte e-ID, dotée d'un numéro d'identification unique fondé sur ses données biométriques et démographiques. Ce numéro, attribué une fois pour toutes, sert de référence pour vérifier l'identité de son titulaire dans ses démarches auprès de l'administration, des banques ou des services sociaux.

L'intérêt de ce dispositif est de taille : en Afrique de l'Ouest, environ 196 millions de personnes ne disposent d'aucune pièce d'identité, ce qui les prive souvent d'un accès simple à l'éducation, à la santé, à la sécurité sociale ou aux services financiers. 

En garantissant à chaque résident une identité numérique fiable, le e-ID vise à éradiquer la notion de « citoyens fantômes » et à faciliter, à terme, l'accès aux services de base pour tous, tout en renforçant l'intégration régionale en matière de circulation des personnes et des biens.

Le projet togolais s'inspire de modèles similaires, notamment celui mis en place en Inde.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La morgue au bord de la saturation

La morgue au bord de la saturation

Le Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio (CHU-SO) de Lomé alerte sur le nombre de corps non réclamés à la morgue.

Chasse aux mauvais produits de consommation courante

Chasse aux mauvais produits de consommation courante

Les services techniques du ministère du Commerce ont procédé à la destruction d'une importante quantité de produits impropres à la consommation :alimentation, médicaments, cosmétiques, cigarettes ... Souvent périmés et contrefaits.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.