e-ID : plus de 6 millions de Togolais déjà enregistrés

Plus de 6 millions de personnes (sur une population d’environ 8 millions d’habitants) sont désormais enregistrées dans le programme d’identification numérique (e-ID). La quasi-totalité a reçu sa carte numérique.

Seule la région de la Kara reste encore à couvrir.

Chaque personne enregistrée reçoit une carte e-ID, dotée d'un numéro d'identification unique fondé sur ses données biométriques et démographiques. Ce numéro, attribué une fois pour toutes, sert de référence pour vérifier l'identité de son titulaire dans ses démarches auprès de l'administration, des banques ou des services sociaux.

L'intérêt de ce dispositif est de taille : en Afrique de l'Ouest, environ 196 millions de personnes ne disposent d'aucune pièce d'identité, ce qui les prive souvent d'un accès simple à l'éducation, à la santé, à la sécurité sociale ou aux services financiers.

En garantissant à chaque résident une identité numérique fiable, le e-ID vise à éradiquer la notion de « citoyens fantômes » et à faciliter, à terme, l'accès aux services de base pour tous, tout en renforçant l'intégration régionale en matière de circulation des personnes et des biens.

Le projet togolais s'inspire de modèles similaires, notamment celui mis en place en Inde.