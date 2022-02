Honorables correspondants

Face aux menaces terroristes aux frontières, le ministre de la Sécurité, Damehane Yark, souhaite une plus grande coopération de la population dans les régions sensibles, notamment celles proches du Burkina-Faso.

Collaboration aussi des transhumants, notamment les Peuls, qui avec leurs troupeaux se rendent d’un pays à l’autre, un moyen ancestral d’éviter l’épuisement de la végétation.

Cette coopération passe par le renseignement. C’est à dire, fournir aux militaires ou aux policiers toute information sur des faits suspects.

‘Même si la transhumance transfrontalière est suspendue pour cause de crise sanitaire, ces Peuls demeurent des éleveurs. Dans ce sens, ils doivent être des agents de renseignement pour les forces de défense et de sécurité et face à toute suspicion et faire remonter les informations’, a déclaré le ministre.