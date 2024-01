Idrissou Ahabou aux commandes de l'ANAC

Le lieutenant-colonel Idrissou Ahabou a été nommé vendredi à la tête de l’ANAC (Agence nationale de l'aviation civile).

Il remplace à ce poste Dokissime Gnama Latta, pilote émérite, en fonction depuis de nombreuses années.

L’ANAC est une entité gouvernementale qui est chargée de superviser et de réglementer les activités liées à l'aviation civile.

Son rôle principal est de garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité des opérations aériennes et de l'aviation civile au Togo.

Elle est chargée de la régulation, des licences et certifications, de la surveillance et du contrôle, de la gestion du trafic aérien et des enquêtes sur les incidents et les accidents.

L'objectif principal de l'ANAC est de garantir que l'aviation civile fonctionne en toute sécurité, de manière efficace, et en conformité avec les réglementations applicables.