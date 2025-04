Internet mobile : des performances solides, des défis à relever

Le marché de l'internet mobile au Togo est dominé par deux opérateurs : YAS (groupe Axian) avec 61% de part de marché, et Moov Africa Togo (MAT, groupe Maroc Télécom) avec 39%.

Selon les dernières données de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes), en partenariat avec nPerf, la qualité d'expérience (QoE) de l’internet mobile en 2024 montre une nette amélioration, particulièrement en 4G.

Pour la deuxième année consécutive, Moov Africa Togo arrive en tête en termes de qualité globale d’expérience, avec un score de 64 865 points, devant YAS (62 148 points). En 4G, les deux opérateurs affichent de bons débits descendants (38,4 Mb/s pour YAS et 34,01 Mb/s pour MAT) et d'excellentes performances en streaming vidéo, mais des résultats plus modestes en navigation web et débit montant.

À l'échelle internationale, Moov Africa Togo se classe 1er pour la 4G dans l’UEMOA et 3ᵉ en Afrique, tandis que YAS se positionne respectivement 3ᵉ et 6ᵉ.

L'ARCEP se félicite de ces progrès et appelle les deux opérateurs à intensifier leurs efforts pour améliorer la navigation et les débits montants, afin d'atteindre les standards les plus élevés du continent.