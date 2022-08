Dangereux pour la circulation, une plaie pour le réseau routier.

La surcharge des camions, des estafettes et des bus est un problème récurrent.

Après avoir manié la carotte, police et gendarmerie optent pour le bâton.

Les contrôles sont de plus en plus fréquents sur les routes. Amendes et immobilisations des véhicules se multiplient.

Ces opérations coup de poing sont efficaces à condition qu’elles s’inscrivent dans la durée.